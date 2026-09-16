Lincoln Square

Lincoln Square

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How to Reach Millennial Independents | That Trippi Show with Adam Brandon

Younger voters think the system is broken.
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Joe Trippi

Joe Trippi is joined by Adam Brandon, Senior Advisor at the Independent Center, and together they work toward how to get independent voters to look left.

Where can you reach millennial voters? How do younger voters use their B.S. meter? How can both the Left and Right challenge the system and cause real change?

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What Really Happens to Your Political Donations?

Lincoln Square and Velda
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Sep 12
What Really Happens to Your Political Donations?

Editor’s Note: We initially shared this post with a select group of loyal donors and subscribers. However, following the remarkable reaction to our Campaign for an Informed America, we’re dropping the paywall. We want everyone to have the chance to support Lincoln Square’s mission to defend democracy.

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