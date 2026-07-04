Lincoln Square

Lincoln Square

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125 Days to Go until Election Day. Can Democrats Win? | Two Joes

Are Democrats veering too far left to retake Congress?
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Joe Trippi and Joe Klein
Jul 04, 2026

Democratic strategist Joe Trippi and celebrated political author Joe Klein take stock of the latest primary results as we round out into the midterm home stretch.

Joe Klein thinks that DSA wins and Israel infighting might haunt Democrats in November. But will Joe Trippi agree?

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The World Is Getting the Message. It's Time Democrats Delivered it. It Really Is the Economy, Stupid.

Joe Trippi
·
April 21, 2025
The World Is Getting the Message. It's Time Democrats Delivered it. It Really Is the Economy, Stupid.

It turns out that abducting people off the street without a hearing and deporting them to a gulag in El Salvador, without recourse, is not a welcoming message to the millions of foreign tourists who used to come to America on vacation.

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