125 Days to Go until Election Day. Can Democrats Win? | Two Joes

Shows
Lincoln Square offers a full lineup of must-watch shows:
• Strategy Session with Rick Wilson, Joe Trippi, and Stuart Stevens
• Enemies List with Rick Wilson
• Punching Up with Maya May
• Anchor Watch with Bobby Jones
• That Trippi Show
• Behind the Numbers with Rick & Andrew Wilson
• First Draft with Susan J. DemasLincoln Square offers a full lineup of must-watch shows:
• Strategy Session with Rick Wilson, Joe Trippi, and Stuart Stevens
• Enemies List with Rick Wilson
• Punching Up with Maya May
• Anchor Watch with Bobby Jones
• That Trippi Show
• Behind the Numbers with Rick & Andrew Wilson
• First Draft with Susan J. Demas