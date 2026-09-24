Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square
Shows
David Corn on How Russia Won | Six Questions with Steven Beschloss
0:00
-40:54

Paid episode

The full episode is only available to paid subscribers of Lincoln Square

David Corn on How Russia Won | Six Questions with Steven Beschloss

Mother Jones journalist David Corn talks his new book on Russia, Trump, and the fight ahead.
Steven Beschloss's avatar
Steven Beschloss
∙ Paid

Author and journalist David Corn joins Steven to talk about his latest book, How Russia Won, and dispel Trumpworld’s many myths on Russiagate.

Share

Is Trump a useful idiot? Well ...

This post is for paid subscribers

© 2026 Resolute Square PBC d/b/a Lincoln Square · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture