Lincoln Square

Lincoln Square

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October Surprises Ahead | Two Joes Show

Why money may not change the map for Republicans.
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Joe Trippi and Joe Klein

It’s almost October. Do political author Joe Klein and Democratic strategist Joe Trippi see any surprises on the horizon before the midterms?

Check in with the Joes and let us know what races you’re watching in the comments.

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Articles

I Thought We Were Losing America. I Was Wrong.

Lincoln Square and Velda
·
Sep 28
I Thought We Were Losing America. I Was Wrong.

Note from the Author: We shared this letter to a handful of our most active supporters and donors on Friday. The response was so overwhelming, we decided to take down the paywall and open it to all of our readers. Thank you for supporting Lincoln Square.

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