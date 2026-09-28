Lincoln Square

Lincoln Square

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Iran, Gas, & The Midterms | Nayyera Haq Joins The Weekly Assignment

The war is not, in fact, “two weeks from being over,” as Trump promised.
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Sam Osterhout and Sean Bertollo

Foreign policy and national security expert Nayyera Haq joins The Weekly Assignment with special guest host, Lincoln Square Senior Producer Sean Bertollo.

America's influence in the world is quickly degrading. Can we rebound? It’s not going to be easy. Let us know what you think in the comments.

Articles

What Really Happens to Your Political Donations?

Lincoln Square and Velda
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Sep 12
What Really Happens to Your Political Donations?

Editor’s Note: We initially shared this post with a select group of loyal donors and subscribers. However, following the remarkable reaction to our Campaign for an Informed America, we’re dropping the paywall. We want everyone to have the chance to support Lincoln Square’s mission to defend democracy.

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